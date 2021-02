மாவட்ட செய்திகள்

மின்கம்பத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் மோதி விபத்து; 2 வாலிபர்கள் பலி நண்பரின் பிறந்தநாள் விழாவிற்கு சென்று திரும்பிய போது நேர்ந்த சோகம் + "||" + Motorcycle collision with electric pole; Tragedy strikes when 2 teenagers go to a friend's birthday party and return

மின்கம்பத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் மோதி விபத்து; 2 வாலிபர்கள் பலி நண்பரின் பிறந்தநாள் விழாவிற்கு சென்று திரும்பிய போது நேர்ந்த சோகம்