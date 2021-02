மாவட்ட செய்திகள்

தா.பழூரில் குடிநீர் கேட்டு காலிக்குடங்களுடன் ஊர்வலமாக வந்த கிராம மக்கள்; ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Procession with carts asking for drinking water

