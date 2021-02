மாவட்ட செய்திகள்

காடுவெட்டி பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட 5 மாவட்ட போலீசார் + "||" + 5 district policemen engaged in heavy security work in the kaduvetti

காடுவெட்டி பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட 5 மாவட்ட போலீசார்