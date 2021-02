கயத்தாறு அருகே தொடர் மழைக்கு,உளுந்து, பாசிப்பயறு விளைச்சல் பாதிப்பு,விவசாயிகள் கவலை

மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு அருகே தொடர் மழைக்கு,உளுந்து, பாசிப்பயறு விளைச்சல் பாதிப்பு,விவசாயிகள் கவலை + "||" + continuous rains near kayathar. affect sorghum and alfalfa yields. farmers are concerned

கயத்தாறு அருகே தொடர் மழைக்கு,உளுந்து, பாசிப்பயறு விளைச்சல் பாதிப்பு,விவசாயிகள் கவலை