மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடம் ஆற்றில் ராட்சத ஆழ்குழாய் கிணறு அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு: லால்குடி தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள், பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Opposition to the construction of a giant bore well on the Kollidam River

கொள்ளிடம் ஆற்றில் ராட்சத ஆழ்குழாய் கிணறு அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு: லால்குடி தாலுகா அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள், பொதுமக்கள் போராட்டம்