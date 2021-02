மாவட்ட செய்திகள்

தகுதி, திறமைக்கே முன்னுரிமை: பதிவு மூப்பு அடிப்படையில் வேலை கிடையாது; துணை இயக்குனர் தகவல் + "||" + Job will not be offered on the basis of registered seniority

தகுதி, திறமைக்கே முன்னுரிமை: பதிவு மூப்பு அடிப்படையில் வேலை கிடையாது; துணை இயக்குனர் தகவல்