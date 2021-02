மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணின் உடலை வாங்க உறவினர் யாரும் வராததால் போலீசார் அடக்கம் செய்தனர் + "||" + Because no relative came to buy the woman's body The police buried him

பெண்ணின் உடலை வாங்க உறவினர் யாரும் வராததால் போலீசார் அடக்கம் செய்தனர்