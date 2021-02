மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் தடையை மீறி யார் பேனர் வைத்தாலும் கடும் நடவடிக்கை மாநகராட்சி கமிஷனர் எச்சரிக்கை + "||" + Whoever puts up a banner in violation of the ban in Chennai will be severely punished by the corporation commissioner

