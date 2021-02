மாவட்ட செய்திகள்

கோவை அருகே, தனியார் மருத்துவ கல்லூரியை விற்பதாக கூறி மோசடி - 2 பேர் கைது + "||" + Attempt to commit fraud by claiming to sell private medical college

