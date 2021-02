மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லுக்கு சரக்கு ரெயிலில் கொண்டு வரப்பட்ட 1,320 டன் சின்னசோளம் + "||" + 1,320 tonnes of small corn brought by freight train to Namakkal

நாமக்கல்லுக்கு சரக்கு ரெயிலில் கொண்டு வரப்பட்ட 1,320 டன் சின்னசோளம்