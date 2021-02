மாவட்ட செய்திகள்

சாலைப்பணியாளர் கொலை வழக்கில்கள்ளக்காதலன் உள்பட கூலிப்படையை சேர்ந்த 4 பேர் கைது + "||" + Police yesterday arrested four mercenaries, including a fake boyfriend, in connection with the murder of a road worker near Samayapuram.

