மாவட்ட செய்திகள்

திருவொற்றியூரில் மூதாட்டி சாவு: ‘ஆசைக்கு இணங்க மறுத்ததால் கல்லை போட்டு கொன்றேன்’; கைதான வாலிபர் போலீசில் வாக்குமூலம் + "||" + Grandmother dies in Tiruvottiyur: ‘I was stoned to death for refusing to comply’; Confession of the arrested youth to the police

திருவொற்றியூரில் மூதாட்டி சாவு: ‘ஆசைக்கு இணங்க மறுத்ததால் கல்லை போட்டு கொன்றேன்’; கைதான வாலிபர் போலீசில் வாக்குமூலம்