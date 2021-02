மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரி மதகில் பழுது; அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை + "||" + Repair at Boondi Lake Dam; Immediate action by authorities

பூண்டி ஏரி மதகில் பழுது; அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை