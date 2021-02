மாவட்ட செய்திகள்

வறுமையால் வாழ்க்கையில் விரக்தி: மகனை கொன்று தம்பதி தற்கொலை முயற்சி ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + Frustration in life due to poverty: Couple kills son and attempts suicide Intensive treatment at hospital

வறுமையால் வாழ்க்கையில் விரக்தி: மகனை கொன்று தம்பதி தற்கொலை முயற்சி ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை