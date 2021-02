மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கழுக்குன்றம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 335 பேருக்கு ரூ.2 கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி; பயனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது + "||" + Rs 2 crore crop loan waiver for 335 members of Thirukkalukkunram Primary Agricultural Cooperative Credit Union; Certificates were issued to the beneficiaries

திருக்கழுக்குன்றம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் 335 பேருக்கு ரூ.2 கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி; பயனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது