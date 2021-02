மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முடியும் வரை குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடைபெறாது சென்னை கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Chennai Collector announces that the meeting will not be held till the end of the election code of conduct

