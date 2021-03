மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை கடத்தி திருமணம் செய்த வாலிபர் கைது; போக்சோ சட்டத்தில் நடவடிக்கை + "||" + Young man arrested for kidnapping girl Action on the Pocso Act

சிறுமியை கடத்தி திருமணம் செய்த வாலிபர் கைது; போக்சோ சட்டத்தில் நடவடிக்கை