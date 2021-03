மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே மின் கசிவால் இறைச்சிக்கடைக்காரர் குடிசை வீடு எரிந்து சாம்பல் + "||" + Butcher shop hut burnt to ashes by electrical leakage near Gummidipoondi

