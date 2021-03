மாவட்ட செய்திகள்

கியாஸ் சிலிண்டர் குடோனை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி கிராம மக்கள் நூதன போராட்டம் + "||" + Innovative struggle of the villagers demanding the relocation of the gas cylinder godown

கியாஸ் சிலிண்டர் குடோனை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக்கோரி கிராம மக்கள் நூதன போராட்டம்