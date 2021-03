மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டை அருகே ரூ.24 கோடியில் கிருஷ்ணா கால்வாய் சீரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம் + "||" + Reconstruction work of Krishna canal near Uthukkottai at a cost of Rs

ஊத்துக்கோட்டை அருகே ரூ.24 கோடியில் கிருஷ்ணா கால்வாய் சீரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்