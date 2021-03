மாவட்ட செய்திகள்

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் அமைக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையம் + "||" + Polling station set up in pink to mark Women's Day

