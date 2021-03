மாவட்ட செய்திகள்

ஜலகண்டாபுரம் அருகே, நிலத்தகராறில் இருதரப்பினர் மோதல்; 3 பேர் கைது + "||" + In the land dispute Conflict on both sides 3 people arrested

ஜலகண்டாபுரம் அருகே, நிலத்தகராறில் இருதரப்பினர் மோதல்; 3 பேர் கைது