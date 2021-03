மாவட்ட செய்திகள்

உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் பள்ளிக்கூட வாகனத்தில் கொண்டு சென்ற ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + Without proper documentation In the school bus Carried with Rs 10 lakh confiscated

உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் பள்ளிக்கூட வாகனத்தில் கொண்டு சென்ற ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல்