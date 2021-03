மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தி.மு.க. கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டிய அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + DMK in Thiruverumbur assembly constituency Mahesh lies in love with meeting coalition party executives and mobilizing support

திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தி.மு.க. கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டிய அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி