மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளத்தில் மாட்டு வண்டியில் சென்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பெண் வேட்பாளர் + "||" + The female candidate went in the cow cart and filed the nomination.

ஆலங்குளத்தில் மாட்டு வண்டியில் சென்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பெண் வேட்பாளர்