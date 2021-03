மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியுள்ள அனைத்து திட்டங்களையும் பரமக்குடி தொகுதியில் செயல்படுத்துவேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் செ.முருகேசன் வாக்குறுதி + "||" + All plans I will implement in Paramakudi constituency DMK Promise of Candidate S. Murugesan

