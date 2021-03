மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பட்டுத்துணி வடிவமைப்பு; மாவட்ட கலெக்டர் அறிமுகம் செய்தார் + "||" + Silk design with election awareness slogans in Kanchipuram; Introduced by the District Collector

காஞ்சீபுரத்தில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய பட்டுத்துணி வடிவமைப்பு; மாவட்ட கலெக்டர் அறிமுகம் செய்தார்