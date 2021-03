மாவட்ட செய்திகள்

சுந்தரப்பெருமாள் கோவிலில் பூச்சந்தை அமைக்கப்படும்; மனிதநேய மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் ஜவாஹிருல்லா உறுதி + "||" + A flower market will be set up at the Sundaraperumal temple; MMK Party candidate Jawaharlal Nehru confirmed

