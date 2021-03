மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்களுக்கு எப்போதும் பாதுகாப்பாக இருப்பது அ.தி.மு.க.தான்: ‘நான் இருக்கும் வரை கோவளத்தில் சரக்கு பெட்டக துறைமுகம் வராது’; தேர்தல் பிரசாரத்தில் மீனவ மக்களிடம் தளவாய்சுந்தரம் உறுதி + "||" + The AIADMK is always safe for fishermen: ‘As long as I am there will not be a cargo port in Kovalam’; Talawaisundaram to the fishing community during the election campaign

மீனவர்களுக்கு எப்போதும் பாதுகாப்பாக இருப்பது அ.தி.மு.க.தான்: ‘நான் இருக்கும் வரை கோவளத்தில் சரக்கு பெட்டக துறைமுகம் வராது’; தேர்தல் பிரசாரத்தில் மீனவ மக்களிடம் தளவாய்சுந்தரம் உறுதி