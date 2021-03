மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணி முருகன் கோவில் அருகே குளத்தில் மூழ்கி சென்னை வாலிபர்கள் 2 பேர் சாவு + "||" + Two teenagers drowned in a pond near Thiruthani Murugan temple; Sacrifice pity went to Panguni Uttara festival

