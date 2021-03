மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் அனைத்து வீடுகளுக்கும் சூரிய மின் அடுப்புகள்‌ வழங்கப்படும்; திருவாரூர் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ஏ.என்.ஆர்.பன்னீர்செல்வம் உறுதி + "||" + ADMK regime is in place Solar stoves will be provided to all households ; Thiruvarur AIADMK Candidate ANR Panneerselvam

அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் அனைத்து வீடுகளுக்கும் சூரிய மின் அடுப்புகள்‌ வழங்கப்படும்; திருவாரூர் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ஏ.என்.ஆர்.பன்னீர்செல்வம் உறுதி