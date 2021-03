மாவட்ட செய்திகள்

குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்க அனைத்து சாலைகளிலும் சி.சி.டி.வி. கேமரா பொருத்தப்படும் தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி பிரசாரம் + "||" + On all roads CCTV Camera fitted DMK Candidate Ko.Thalapathi Campaign

குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்க அனைத்து சாலைகளிலும் சி.சி.டி.வி. கேமரா பொருத்தப்படும் தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி பிரசாரம்