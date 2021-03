மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வால் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு தயாராகும் மக்கள் இ.பெ.செந்தில்குமார் எம்.எல்.ஏ. + "||" + IP Senthilkumar MLA. People ready for regime change in Tamil Nadu quotes rising prices of essential commodities

அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வால் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு தயாராகும் மக்கள் இ.பெ.செந்தில்குமார் எம்.எல்.ஏ.