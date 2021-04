மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று வீடுகள் எதுவும் இடிக்கப்படாது தஞ்சை தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி உறுதி + "||" + Accept the request of the people No houses will be demolished Tanjore constituency Candidate Confirm Arivudainambi

மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று வீடுகள் எதுவும் இடிக்கப்படாது தஞ்சை தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி உறுதி