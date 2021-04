மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை தொகுதியில் முரசு சின்னத்துக்கு வாக்கு கேட்டு தே.மு.தி.க. வேட்பாளர் வக்கீல் கிருஷ்ணகோபால் பிரசாரம் + "||" + Voting for the Murasu symbol in Manapparai constituency DMDK. Candidate Advocate Krishnagopal Campaign

மணப்பாறை தொகுதியில் முரசு சின்னத்துக்கு வாக்கு கேட்டு தே.மு.தி.க. வேட்பாளர் வக்கீல் கிருஷ்ணகோபால் பிரசாரம்