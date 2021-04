மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளில் பயன்படுத்துவதற்கான பொருட்களை தயார் செய்யும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensity of work to prepare materials for use at polling stations

வாக்குச்சாவடிகளில் பயன்படுத்துவதற்கான பொருட்களை தயார் செய்யும் பணி தீவிரம்