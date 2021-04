மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 7 சட்டமன்ற தொகுதிகளில்வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகள் பூட்டி சீல் வைப்பு3 அடுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு + "||" + The rooms where the voting machines are kept are locked and sealed

