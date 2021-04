மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் அருகே பயங்கரம்: வக்கீல் ஓட, ஓட விரட்டி வெட்டிக்கொலை - காப்பாற்ற சென்ற நண்பரும் தாக்குதலில் படுகாயம் + "||" + Terror near Kanchipuram: Lawyer chases, runs away, murder - Friend who went to rescue was badly injured in the attack

காஞ்சீபுரம் அருகே பயங்கரம்: வக்கீல் ஓட, ஓட விரட்டி வெட்டிக்கொலை - காப்பாற்ற சென்ற நண்பரும் தாக்குதலில் படுகாயம்