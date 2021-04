மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில், கோடை வெயில் தீவிரம்: தர்பூசணி விற்பனை மும்முரம் கிலோ ரூ.20-க்கு விற்கப்படுகிறது + "||" + In Nagai, summer heat intensifies: Watermelon sells for Rs. 20 per kg

