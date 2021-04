மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்ட பகுதிகளில் வயல்களில் நல்ஏர் பூட்டி வழிபாடு விவசாயிகள் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டனர் + "||" + Nalaer locked worshipers in fields in Tanjore district areas attended with farmers family

