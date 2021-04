மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், 20-ந் தேதி உரம் விலை உயர்வை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் விவசாயிகள் சங்கம் அறிவிப்பு + "||" + In Thiruvarur district, the farmers' association announced the protest against the increase in fertilizer prices on the 20th

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், 20-ந் தேதி உரம் விலை உயர்வை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் விவசாயிகள் சங்கம் அறிவிப்பு