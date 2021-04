மாவட்ட செய்திகள்

வீடு, தெருக்குழாய்களில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படாததால் பொதுமக்கள் சிரமம் + "||" + Public inconvenience due to non distribution of drinking water in houses and streets

வீடு, தெருக்குழாய்களில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படாததால் பொதுமக்கள் சிரமம்