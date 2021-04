மாவட்ட செய்திகள்

‘நீங்களே முக கவசம் அணியாமல் எங்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதா?’ என கேட்ட வியாபாரியை தாக்கிய மாநகராட்சி ஊழியர்கள் + "||" + Without wearing a face mask yourself Penalty Attacking the merchant Corporation employees

‘நீங்களே முக கவசம் அணியாமல் எங்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதா?’ என கேட்ட வியாபாரியை தாக்கிய மாநகராட்சி ஊழியர்கள்