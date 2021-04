மாவட்ட செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஒரு மாத சம்பளத்தை கொடுக்கிறார்கள்: கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கு மந்திரிகள் ஓராண்டு சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வேண்டுகோள் + "||" + MLAs They pay a monthly salary Ministers are required to pay one year’s salary At the request of First-Minister Eduyurappa

எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஒரு மாத சம்பளத்தை கொடுக்கிறார்கள்: கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கு மந்திரிகள் ஓராண்டு சம்பளத்தை வழங்க வேண்டும்முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா வேண்டுகோள்