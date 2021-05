மாவட்ட செய்திகள்

மதியம் 12 மணிக்கு மேல் கடைகள் மூடப்படுவதால் காய்கறிகள் அழுகி நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்பு + "||" + Vegetables are prone to rot and loss

