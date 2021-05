மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட காத்திருந்த பொதுமக்கள் + "||" + The public waiting to be vaccinated against corona

கொரோனா தடுப்பூசி போட காத்திருந்த பொதுமக்கள்