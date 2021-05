மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை கிண்டியில் மாங்காய் பறித்தபோது மின்சாரம் தாக்கி 6-ம் வகுப்பு மாணவன் பலி + "||" + 6th class student killed by electric shock while picking mangoes in Chennai

