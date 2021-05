மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் ஒப்பந்த பணிக்கு திரண்ட செவிலியர்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் கொரோனா பரவும் அபாயம் + "||" + In Karaikal Nurses for contract work Social gap Spread the corona

காரைக்காலில் ஒப்பந்த பணிக்கு திரண்ட செவிலியர்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் கொரோனா பரவும் அபாயம்