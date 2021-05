மாவட்ட செய்திகள்

கியாஸ் கசிவால் தீ விபத்து அடுத்தடுத்து 2 சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறியது; 3 பேர் காயம் + "||" + 2 cylinders exploded and shattered following a fire accident caused by a gas leak; 3 people were injured

