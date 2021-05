மாவட்ட செய்திகள்

தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் பாரத் உயர்கல்வி நிறுவனம் முதல் இடம் + "||" + Bharat Higher Education Institute tops the list of top educational institutions among private universities

தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் பட்டியலில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் பாரத் உயர்கல்வி நிறுவனம் முதல் இடம்